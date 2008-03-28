Тимошенко обещает хорошие новости через неделю

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает через неделю назвать дату, когда компания «РосУкрЭнерго» прекратит поставки газа в Украину.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».

«Сейчас еще переговоры идут, и я думаю, что мы в ближайшее время сможем сообщить обществу хорошие новости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».

12 марта с. г. на переговорах в Москве между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» было подписано решение относительно устранения с газового рынка Украины компании «УкрГаз-Энерго».

По информации Ю.ТИМОШЕНКО, НАК „Нафтогаз Украины” будет самостоятельно растаможивать и реализовывать центрально-среднеазиатский газ на территории Украины.