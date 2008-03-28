Тимошенко: отставка правительства может привести к досрочным выборам
Если кто-то "героически голоснет"...
Премьер Юлия Тимошенко предупреждает, что отставка ее правительства может привести к очередным досрочным выборам.
Об этом она заявила в эфире программы "Я так думаю" на канале "1+1".
По ее словам, первая информация об отставке ее правительства появилось "на 27 минуте после его назначения".
Вместе с тем премьер уверила, что ее правительство пришло надолго.
"Я убеждена, что это правительство пришло надолго. И я скажу почему. Даже если эти политические силы что-то затеют за нашей спиной, и например, соберется Партия регионов с частью демкоалиции, или еще с какими-то фракциями и героически голоснет за отставку правительства, я убеждена, что это приведет к новым досрочным выборам и наша команда прийдет еще с более сильной поддержкой", - заявила она.