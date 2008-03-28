Ющенко встретится с Туском и проверит противовоздушную оборону Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня встретится с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ и посетит 40-ю бригаду тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча из Д.ТУСКОМ состоится в рамках его официального визита в Украину. По итогам встречи запланировано подписание Межправительственного соглашения о правилах местного пограничного движения.

Планируется, что стороны также обсудят вопрос двустороннего сотрудничества, в том числе экономические вопросы и подготовку к проведению в государствах финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Кроме того, сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Киевскую область, в рамках которой в г. Васильков посетит 40-ю бригаду тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Вооруженных Сил Украины.

В.ЮЩЕНКО ознакомится с организацией противовоздушной обороны столицы, заданиями и функционированием боевого дежурства и ежедневной работой личного состава бригады.

Президент также осмотрит образцы боевой техники, в том числе, новейшие технологии украинского производства.