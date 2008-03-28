Тимошенко обещает пенсионерам «абсолютно новую пенсию» с 1 апреля

Правительство приняло решение о повышении пенсий до прожиточного минимума с 1 апреля 2008 Г. (тех пенсий, которые не достигали этого уровня – УНИАН). Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала «1+1».

Она подчеркнула, что соответствующее постановление было принято правительством 26 марта.

«Они (пенсионеры) уже в апреле получат абсолютно новую пенсию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер сообщила, что при внесении изменений в бюджет-2008 правительство планирует поднять уровень прожиточного минимума.

Справка УНИАН. Государственным бюджетом Украины на 2008 год с 1 января прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 592 грн. в месяц, минимальная зарплата – 515 грн. При этом документом предусматривается увеличение размера прожиточного минимума с 1 апреля до 605 грн., с 1 июля – 607 грн., с 1 октября – 626 грн.; для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей до 6 лет: с 1 января – 526 грн., с 1 апреля – 538 грн., с 1 июля 540 грн., с 1 октября 557 грн.; трудоспособных лиц: с 1 января – 633 грн., с 1 апреля – 647 грн., с 1 июля – 649 грн., с 1 октября – 669 грн.; для лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 января – 470 грн., с 1 апреля – 481 грн., с 1 июля - 482 грн., с 1 октября – 498 грн.