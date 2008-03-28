Тимошенко: у Нафтогаза нет долга перед Газпромом в 2 млрд. долларов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что у НАК «Нафтогаз Украины» не существует долга перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долларов. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в четверг вечером.

«Я тоже удивилась, когда эту цифру услышала. Я мгновенно подняла все бухгалтерские отчеты, проанализировала. Безусловно, такого долга нет и не может быть, потому что между нами и Россией постоянно осуществляются расчеты – они нам задалживают за транзит, мы рассчитываемся за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, существует задолженност ь «в размере около 900 млн.». Премьер сообщила, что причиной формирования такой задолженности является отсутствие подписанных актов о поставке природного газа. «Поэтому правительство накопило деньги, и ожидает, когда будут подписаны документы. Сейчас идет выяснение позиций, как будет работать новый контракт. То, что привезли из Москвы, – это пока что общее рамочное соглашение. Это не долг – это ожидание подписания документов и перечисления денег по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день Украина задолжала России 2 млрд. долларов за потребленный с начала года газ.

Президент также сообщил, что поручил правительству и премьер-министру безотлагательно сформировать директивы и отправить делегацию в Москву для переговоров. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что эти переговоры должны начаться уже на этой неделе. По его мнению, на них должна идти речь об объемах и условиях поставок газа в 2008 году.