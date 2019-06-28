День Конституции Украины: Зеленский анонсировал выпуск Основного Закона для детей

Президент опубликовал фото эскизов будущей Конституции для детей.

Президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины анонсировал выпуск Основного Закона для детей.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Замечательная, а главное нужна инициатива от Издательской группы «Основа» - создать «Конституцию Украины» для детей. Интересную и понятную нашим маленьким гражданам», - отметил он.

Также он опубликовал фото эскизов будущей Конституции для детей.

Ранее, как сообщал УНИАН, президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал принять участие во флешмобе. Для этого нужно записать видеообращение, в котором рассказать о своей любимой статье Конституции.