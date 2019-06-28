День Конституции Украины: Зеленский анонсировал выпуск Основного Закона для детей
11:55, 28 июня 2019Политика
213 0
Президент опубликовал фото эскизов будущей Конституции для детей.
Зеленский анонсировал выпуск Основного Закона для детей / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины анонсировал выпуск Основного Закона для детей.
Читайте такжеКо Дню Конституции "Укрпочта" выпустила марку с лозунгом «Слава Украине!» (фото)
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Замечательная, а главное нужна инициатива от Издательской группы «Основа» - создать «Конституцию Украины» для детей. Интересную и понятную нашим маленьким гражданам», - отметил он.
Также он опубликовал фото эскизов будущей Конституции для детей.
Ранее, как сообщал УНИАН, президент Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал принять участие во флешмобе. Для этого нужно записать видеообращение, в котором рассказать о своей любимой статье Конституции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter