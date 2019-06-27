Зеленскому катастрофически трудно бороться с саботажем в ВР и министерствах - Разумков

Отношение Верховной Рады к увольнению Климкина Дмитрий Разумков считает саботажем, и это, по его мнению, не единичный случай.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с саботированием своей деятельности рядом украинских властных структур.

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Он не помощник – он министр! Если он этого не знает, и если Рада, которая его выдвигала, не может отправить его в отставку, тогда у меня просто слов нет", - прокомментировал политик заявление главы МИД Павла Климкина о том, что он больше не будет помогать президенту Владимиру Зеленскому.

Отношение ВР к увольнению Климкина Разумков считает саботажем. И это, по его мнению, не единичный случай.

"У президента полномочия однозначно есть. Но то, что ему сегодня катастрофически трудно бороться с тем, что имеет место быть в украинском парламенте, в ряде министерств и ведомств, которые фактически открыто саботируют деятельность президента Украины – это факт", - заявил лидер "Слуги народа".

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При этом он выразил надежду на то, что после 21 июля, когда состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, ситуация "кардинально изменится".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков. В частности, он обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев. По словам Климкина, российская нота является ловушкой, которая "была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".