Климкин ответил на критику Зеленского по ноте России

Глава МИД настаивает, что передача такой ноты - в компетенции Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту по поводу суда над пленными украинскими моряками.

Об этом Климкин сказал в комментарии "Украинской правде", реагируя на возмущение президента Владимира Зеленского.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ​​ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

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"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.

Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.

Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил: "Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"

Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по поводу пленных моряков. Президент сказал, в частности, что узнает информацию о международных шагах Украины по интернету, а точнее, из "Украинской правды", и что он не видел ответ на российскую ноту.