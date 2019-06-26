Яценюк: Раде необходимо срочно рассмотреть вопрос возвращения России в ПАСЕ

Украинский парламент на внеочередном заседании должен рассмотреть этот вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с тем, чтобы осудить этот позорный шаг, подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Россия, которая нарушает международное право и совершает агрессию, должна нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров", - заявил в своем видеообращении 26 июня премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что решение о возвращении России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы является "позорным": "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражения Запад сам имеет отношение".

Украинский парламент на внеочередном заседании должен рассмотреть этот вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с тем, чтобы осудить этот позорный шаг, подчеркнул лидер "Народного фронта".

Жесткая реакция крайне необходима, подчеркнул Арсений Яценюк: "Если мы промолчим, завтра так же потихоньку снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А послезавтра отдельные наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за "невыполнение Минских соглашений".

Кроме того, подчеркнул он, Министерство иностранных дел должно сделать демарши в тех странах, "которые поддержали это позорное решение".

"Мы должны проявить позицию. Мы должны защитить свободу. Мы должны защитить нашу территориальную целостность. И мы должны на весь мир сказать: тот, кто нарушает международное право, кто совершает агрессию, - а это Россия, - должен нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров", - заявил Арсений Яценюк.