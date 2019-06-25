Украинские депутаты в ПАСЕ обратятся в Раду по поводу приостановки работы делегации Украины

Украинские делегаты в Ассамблее также обращаются к президенту и МИД относительно по вопросу участия Украины в органах Совета Европы.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обратится к Верховной Раде относительно срочного рассмотрения вопроса о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ.

Об этом народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец написал в Facebook.

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"Решения украинской делегации в ПАСЕ. 1. Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации. 2. Делегация обращается к Верховной Раде Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ. 3. Делегация обращается к президенту и МИД относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы", - подчеркнул Емец.

В свою очередь член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил в комментарии УНИАН, что "украинская делегация в ПАСЕ приостановила свою работу. Оставляем свою работу исключительно в тех процессах, где есть обжалование и возможность ставить под сомнение полномочия российской делегации или наложение на нее санкций или иные процессы, где сотрудничество с ПАСЕ сейчас приостановлено".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня ночью ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе Ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации России.