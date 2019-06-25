Украинская делегация приостанавливает участие в работе ПАСЕ до конца дня – СМИ

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация покинула сессионный зал.

Украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.

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Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, сообщает "Европейская правда".

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила её представителей всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня, 25 июня, ночью ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе Ассамблеи без выполнения каких-либо условий, как-то восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращение оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Сегодня, 25 июня, украинская делегация обжаловала решение ПАСЕ относительно возвращения делегации РФ в сессионный зал.