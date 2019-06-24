Советником Зеленского стал арт-куратор (фото)
15:08, 24 июня 2019Политика
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Лерос – киевский фотограф и режиссер, инициатор создания ряда столичных муралов.
Гео Лерос стал советником Зеленского / facebook.com/geo.ya.1
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником художника, кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" под номером 23 Гео Лероса.
Соответствующий указ от 24 июня обнародован на сайте главы государства. "Назначить Гео Лероса Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
president.gov.ua
В свою очередь, Лерос на своей странице в Facebook сообщил, что хочет инициировать "обед с президентом" раз в месяц, на который будут приглашать людей искусства.
Гео Лерос - киевский режиссер, куратор и основатель международного арт-проекта Art United Us. Проект известен серией муралов на домах Киева.
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