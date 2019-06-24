Советником Зеленского стал арт-куратор (фото)

Лерос – киевский фотограф и режиссер, инициатор создания ряда столичных муралов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником художника, кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" под номером 23 Гео Лероса.

Соответствующий указ от 24 июня обнародован на сайте главы государства. "Назначить Гео Лероса Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

В свою очередь, Лерос на своей странице в Facebook сообщил, что хочет инициировать "обед с президентом" раз в месяц, на который будут приглашать людей искусства.

Гео Лерос - киевский режиссер, куратор и основатель международного арт-проекта Art United Us. Проект известен серией муралов на домах Киева.