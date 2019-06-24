Президент ПАСЕ подтвердила, что на летней сессии права делегации РФ могут возобновить

В ПАСЕ предлагают разрешить как исключение восстановить полномочия делегации России во время июньской сессии.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подтвердила, что на летней сессии права делегации Российской Федерации в Ассамблеи могут быть восстановлены.

Об этом Мори-Паскье сказала во время открытия летней сессии Ассамблеи, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

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Она заявила, что Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам подготовил предложения касательно равного участия всех стран-членов в уставных органах организации. В частности, Комитетом был подготовлен проект резолюции. Сегодня во второй половине дня пройдут дебаты по поводу этого проекта. Проект резолюции предполагает снятие санкций с России.

"Комитет предлагает разрешить в порядке исключения и на специальной основе парламентам, которые в настоящее время не представлены в Ассамблее - это парламент Боснии и Герцеговины и парламент России, представить полномочия своих делегаций в ходе июньской сессии", - заявила Мори-Паскье.

"Важно подчеркнуть, что Комитет не ставит под сомнение должным образом предусмотренную нашими правилами и процедурами возможность оспаривания полномочий делегаций", - сказала она.

Также, по ее словам, Комитет предлагает уточнить перечень прав на участие и представительства членов в деятельности ПАСЕ и ее органов, которые могут быть приостановлены или отозваны Ассамблей при голосовании по оспариванию этих полномочий.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно ПАСЕ.

По мнению главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, летняя сессия, которая начинается в Страсбурге, может стать решающей в вопросе возвращения российской делегации.