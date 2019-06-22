Правительство Молдовы хочет пригласить экспертов из Украины, чтобы создать Антикоррупционное бюро

Премьер Молдавии рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия «уже хорошо работает и он является независимым».

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро. Для этого планируется пригласить экспертов из Украины.

Об этом в интервью Громадському сообщила премьер Молдовы Майя Санду.

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«Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное — ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран», — отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия «уже хорошо работает и является независимым».

«И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей — очень высокие», — добавила премьер Молдовы.