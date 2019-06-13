Спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию встретился с "двумя" премьерами Молдовы

Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния.

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский во время рабочей поездки в Республику Молдова провел встречи с назначенным парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и премьер-министром Павлом Филипом.

Как сообщается на сайте МИД Украины, Крыжановский посетил Молдову 12 июня.

"В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля парламентом Зинаидой Гречаной и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами её правительства - главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску, вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня Крыжановский провел встречи с премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски.

Украинский дипломат также встретился с главой делегации ЕС в Молдове Петером Михалко, послом Румынии в Молдове Даниэлем Ионицэ и представителями посольства США.

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Отмечается, что состоялся обмен мнениями о ситуации в Молдове. Отмечено, что "нынешний политический кризис потенциально дестабилизирует ситуацию с безопасностью в регионе".

"Виктор Крыжановский отметил, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции. Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаную, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией президент Игорь Додон.

В Конституционном суде Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В свою очередь парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку председателя Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что пророссийская партия социалистов Молдовы и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

9 июня КС Молдовы отстранил Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьера Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан заявили, что в Евросоюзе признают законным новое правительство Молдовы и готовы с ним сотрудничать.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов из 101 места в парламенте, правящая Демпартия Молдавии - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сегодня») - 26 мандатов.