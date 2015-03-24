Волонтеры из "Фонда обороны страны" призвали прекратить давление на власть в Днепропетровске

Как сообщается в заявлении, почти год назад общественные патриотические силы Днепропетровщины начали сотрудничество с председателем ОГА Днепропетровской области Игорем Коломойским.

«Это было тяжелое время неожиданного начала открытой агрессии РФ. Сепаратистами и кремлевскими генералами Днепропетровский регион рассматривался как ключевой пункт в планах захвата Украины», - говорится в сообщении.

Волонтеры сообщают, что фонд был создан с целью поддержки и материального обеспечения ВСУ и добровольческих батальонов, которые из-за хищения и уничтожения украинской армии в течение последних десятилетий оказались без минимально необходимого уровня обеспечения для сдерживания военной агрессии РФ.

«Фонд обороны страны» меньше, чем за год смог собрать более 160 млн. гривень.

«На собранные средства Фонд приобрел много необходимого для наших защитников, в частности средства защиты, такие как амуниция, кевларовые шлемы, бронежилеты, средства безопасного цифровой связи; медицинские средства, аптечки, скорые и реанимационные автомобили. Мы постоянно обеспечиваем бойцов продовольствием, водой и средствами личной гигиены. Успех нашей деятельности напрямую связан с эффективным взаимодействием с областной администрацией», - сказано в заявлении.

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В фонде выступают категорически против давления на команду главы Днепропетровщины Игоря Коломойского.

«В то время, когда до сих пор не привлечены к ответственности бывшие руководители страны и области, которые виновны в доведении Украины до полного коллапса, начинать травлю председателя Днепропетровской ОГА является преступлением и попустительством намерениям наших врагов. Не разобравшись в ситуации, без суда и следствия руководителей важнейшего региона обвиняют в уголовных преступлениях и делает это председатель СБУ Валентин Наливайченко», - говорится в сообщении волонтеров.

Вместе с этим, они выступают за прекращение внутренних распрей и конфликтов.

«У нас есть единственный враг - это путинская клика и пророссийские сепаратисты, которые рвут на куски Украину на Донбассе и голодными глазами смотрят на соседние регионы - Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и другие области. Только решительные действия, примером которых является деятельность команды Игоря Коломойского, сегодня способны поставить заслон распространению вируса Новороссии», - сообщили волонтеры.