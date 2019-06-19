Правоохранители подтвердили факт гибели нардепа Тымчука

Этот факт подтвердили в МВД и Нацполиции.

В полиции подтвердили факт смерти народного депутата Украины из фракции «Народный фронт» Дмитрия Тимчука.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Факт смерти подтвержден. Это пока все, что я могу сказать», - отметил он, добавив, что более подробную информацию сможет предоставить позже.

По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета.

Также спикер МВД Артем Шевченко в комментарии Эспрессо.ТВ подтвердил эту информацию.

«В 12:15 в полицию поступил звонок от жены народного депутата Дмитрия Тымчука о том, что она обнаружила мертвое тело своего мужа с огнестрельным ранением в голову. Пока это все, что можем сказать», – заявил Артем Шевченко.

При этом он уточнил, что тело Тымчука был обнаружен по его месту жительства, где сейчас работает следственно оперативная группа.

«Картина в этой трагедии станет известна немного позже, когда поработают на месте эксперты, криминалисты и следователи», – добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции Антон Геращенко.