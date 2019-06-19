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Появились новые подробности смерти нардепа Тымчука

13:52, 19 июня 2019
Политика
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Тымчук скончался 19 июня / фото УНИАН

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В комментарии каналу "112 Украина" Геращенко рассказал, что жена Тимчука позвонила в больницу и полицию и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"До приезда бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже умер", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции Антон Геращенко.

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Теги: #смерть#нардеп