Нейтралитет не спасает страны Скандинавии от агрессии России - Rzeczpospolita

Скандинавские страны больше не чувствуют себя в безопасности рядом с агрессивной Россией, несмотря на свой военный нейтралитет.

Особенно после того, как посол РФ в Дании Михаил Ванин пригрозил Копенгагену ядерным оружием в случае размещения на своей территории систем ПРО США, пишет ZN.

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Об этом сегодня пишет польское издание Rzeczpospolita, которая замечает, что это лишь последнее проявление недоброжелательности России, которую она проявляет уже год, постоянно нарушая воздушное пространство стран Северной Европы.

"Среди скандинавских стран Дания и Норвегия являются членами НАТО. С точки зрения Москвы, они являются сферой влияния США. Поэтому в случае конфликта в Балтийском море будут расцениваться как враги", - говорится в статье.

Датские эксперты отмечают, что российская военная авиация часто нарушала воздушное пространство их страны в июле. Тогда, по их мнению, ВВС РФ отрабатывали маневры с бомбардировки острова Борнхольм. После того провокаций было меньше и они были нацелены на проверку скорости реагирования датской авиации и систем ПВО.

Похожие провокации произошли и против Швеции, Финляндии и Норвегии, которые имеют общую границу с Россией. Шесть лет назад норвежское правительство настолько поверило в невозможность возобновления Холодной войны, что даже сдало в аренду РФ свою военно-морскую базу для подводных лодок Olavsvern. Российские военные маневры с участием ВМС, ВВС и сухопутных войск на границе с Норвегией, которые состоялись 16 марта, продемонстрировали, насколько недальновидным было решение Осло. Согласно соглашению, Россия может использовать норвежскую базу только для "научных миссий".

Однако под прикрытием таких миссий может работать разведка. А поскольку база расположена между скалами, НАТО не может отследить, что на ее территории происходит.

Швеция, в свою очередь, отреагировала на российские провокации отправкой эскадрильи истребителей JAS-39 Gripen на остров Готланд посреди Балтийского моря. В 90-е годы он фактически стал демилитаризованной зоной, но Стокгольм решил, что не может сейчас оставить его без защиты.

Тем более, когда российские бомбардировщики Ту-22М3 нарушают воздушное пространство Швеции и стран Балтии. Также Стокгольм и Хельсинки договорились об усилении сотрудничества в военной области. Командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав ранее призвал США увеличить финансирование военных баз и совместных учений Альянса в Европе.