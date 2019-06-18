"Действеннее ракет и танков": у Зеленского рассказали, как будут возвращать оккупированные территории
Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что представители новой украинской власти намерены возвращать временно оккупированные территории «информационным оружием».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«К сожалению, завтра (война на Донбассе – УНИАН) не закончится. Мы приложим максимум усилий для того, чтоб этот процесс наступил как можно быстрее, это правда. Основная задача, которую перед собой ставят и президент, и все его окружение, и партия «Слуга народа» - чтобы прекратили стрелять, чтобы перестали гибнуть наши ребята на фронте», - сказал он.
По мнению Разумкова, возвращать временно оккупированные территории Украина будет не «пушками или автоматами», а «словом».
«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием – информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтоб они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны. Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий стяг», - резюмировал Разумков.