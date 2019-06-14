Лидер партии "Слуга народа" ответил, когда заговорит на украинском языке
08:16, 14 июня 2019Политика
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Разумков говорит, что перейдет на государственный язык, когда станет нардепом.
Дмитрий Разумков / REUTERS
В эфире ток-шоу "Право на власть" лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, когда перейдет на украинский язык.
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Разговаривать на украинском Разумкова попросила ведущая Наталья Мосейчук после его выступления. Он пообещал перейти на украинский, когда станет депутатом парламента, сообщает ТСН.
"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - сказал Разумков.
Ранее появился список кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.
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