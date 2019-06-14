Лидер партии "Слуга народа" ответил, когда заговорит на украинском языке

Разумков говорит, что перейдет на государственный язык, когда станет нардепом.

В эфире ток-шоу "Право на власть" лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, когда перейдет на украинский язык.

Читайте такжеПредставитель Зеленского извинился за шутку о тарифах" и разъяснил позицию президента

Разговаривать на украинском Разумкова попросила ведущая Наталья Мосейчук после его выступления. Он пообещал перейти на украинский, когда станет депутатом парламента, сообщает ТСН.

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - сказал Разумков.

Ранее появился список кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.