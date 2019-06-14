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Лидер партии "Слуга народа" ответил, когда заговорит на украинском языке

08:16, 14 июня 2019
Политика
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Дмитро Разумков / REUTERS

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Разговаривать на украинском Разумкова попросила ведущая Наталья Мосейчук после его выступления. Он пообещал перейти на украинский, когда станет депутатом парламента, сообщает ТСН.

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - сказал Разумков.

Ранее появился список кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

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Теги: #Слуга народа#Дмитрий Разумков