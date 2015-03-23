Минобороны заключило уже 70% договоров на поставку вооружения в 2015 году - президент

Министерство обороны Украины заключило 70% договоров на поставку техники и вооружения, запланированных на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных Сил Украины в Национальном университете обороны Украины.

«Я не собираюсь отчитываться перед врагом о том, сколько и какие договоры заключены. На сегодняшний день подписаны 70% договоров, распланированных на целый год», - заявил он.

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По словам Порошенко, министр обороны Степан Полторак в сложных для Украины условиях обеспечил 100% финансирования заключенных договоров, хотя было огромное количество бюрократических преград.

Также он добавил, что любые подробности по оборонному заказу составляют государственную тайну.