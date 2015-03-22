Возле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова"

Об этом говорится в сообщении полка на странице в соцсети.

Читайте такжеШтаб АТО сообщил об отсутствии потерь среди военных за сутки и нестабильной ситуации на Донбассе"Террористы плотным минометным и артиллерийским огнем накрывают позиции полка "Азов" возле поселка Широкино. Обстрел ведется из тяжелого вооружения, которое должно быть отведено согласно Минским договоренностям ... К счастью, пока никто из азовцев сегодня не пострадал", - отмечается в сообщении.