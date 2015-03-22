Возле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова"
14:02, 22 марта 2015Война
2472
В Широкино вблизи Мариуполя по состоянию на 13.00 боевики продолжают обстреливать из тяжелого вооружения позиции полка "Азов".
REUTERS
Об этом говорится в сообщении полка на странице в соцсети.
Читайте такжеШтаб АТО сообщил об отсутствии потерь среди военных за сутки и нестабильной ситуации на Донбассе"Террористы плотным минометным и артиллерийским огнем накрывают позиции полка "Азов" возле поселка Широкино. Обстрел ведется из тяжелого вооружения, которое должно быть отведено согласно Минским договоренностям ... К счастью, пока никто из азовцев сегодня не пострадал", - отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter