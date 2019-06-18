"Наступает переломный момент": эксперт назвал ключевую проблему возвращения мира на Донбасс

По мнению эксперта, ключевой проблемой является отсутствие контроля за выполнением Минских договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель разрабатывает дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков. По его словам, в переговорах относительно Донбасса наступает переломный момент, от которого зависит выполнение Минских договоренностей, передает «Обозреватель».

"Мы посмотрим на сегодняшнюю встречу Зеленского с федеральным канцлером Ангелой Меркель и завтрашнее заседание трехсторонней контактной группы в Минске с участием второго президента Леонида Кучмы. Вчера в Париже и сегодня рассматриваются те вопросы, которые Кучма вынесет для обсуждения", – отметил военный эксперт.

По его словам, за пять лет предложения, которые выносились как украинской стороной, так и стороной РФ, были неприемлемы для обеих сторон.

"Поэтому сейчас решается, какой будет дорожная карта, которую объявил президент Зеленский. Это переломный момент – или действительно будет выполнен первый пункт" Минска-2" (прекращения огня – Ред.), и потом второй пункт – отвод войск, а потом уже идет гуманитарная составляющая. Или этого не будет", – пояснил Стариков.

По мнению эксперта, ключевой проблемой является отсутствие контроля за выполнением Минских договоренностей.

"Была большая проблема, когда президент Порошенко подписывал "Минск-2" после дебальцевских событий. Дело в том, что те 13 пунктов, которые были подписаны, не включали систему контроля за выполнением. Вчера президент Макрон четко сказал – я соберу нормандский формат только тогда, когда будет понятно, как мы будем контролировать выполнение сторонами (договоренностей – ред.) – Украиной и РФ", – отметил он.