В Кремле ушли от вопроса о гибели Януковича-младшего

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что Виктор Янукович-младший погиб, провалившись на автомашине под лед Байкала. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет. Мне просто нечего сказать. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков.

Консульство Украины в Новосибирске также не располагает информацией о судьбе сына бывшего президента. "Мы не располагаем какими-либо сведениями, информация проверяется", - ответили на запрос ТАСС в украинском консульстве.

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Ранее народный депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич подтвердил гибель сына Виктора Януковича. Пресс-служба политика опубликовала в соцсети Facebook соболезнования в связи со смертью Виктора Януковича-младшего.

Сообщение о гибели сына экс-президента подтвердил и советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

Кроме того, по данным источников ТСН, сегодня, 23 марта, в Крыму будут хоронить младшего сына бывшего президента Украины Виктора Януковича.