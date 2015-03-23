Януковича-младшего сегодня похоронят в Крыму

По данным источников ТСН, на церемонии будут присутствовать близкие родственники и друзья Виктора Януковича-младшего.

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В то же время российские СМИ сообщали сегодня, что тело сына бывшего президента уже отправили на аннексированный полуостров спецрейсом. Самолет направился в Симферополь.

Напомним, сообщение о гибели Януковича-младшего на озере Байкал начали появляться 22 марта. Некоторые украинские и российские СМИ со ссылкой на свои источники в окружении бывшего президента подтверждали эту информацию. Также с подтверждением гибели Януковича-младшего выступил депутат Нестор Шуфрич.

Между тем Министерство иностранных дел подчеркнуло, что российские дипломаты не торопятся предоставлять официальное подтверждение этой информации.

О трагическом происшествии на озере Байкал 21 марта сообщило главное управление МЧС России в Иркутской области. По его данным, вечером 20 марта на акватории озера в районе северной оконечности острова Ольхон произошел провал микроавтобуса "Фольксваген" с водителем и пятью пассажирами. Сообщалось, что водитель погиб, а пассажирам удалось спастись.