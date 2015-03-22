В МИД Британии напомнили Кремлю, что нужно вернуть Крым Украине

Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Филиппа Хеммонда на сайте британского правительства, передает Европейская правда.

"Наше обращение к России последовательное и понятное: аннексия Крыма была незаконной и нелегитимной в марте 2014 года, и остается незаконной и нелегитимной в марте 2015 года. Россия должна вернуть Крым в состав Украины", - сказал Хэммонд.

По его словам, аннексия Крыма Россией год назад была вопиющим нарушением международного права.

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"Она показала полное пренебрежение к праву Украины на суверенитет и территориальную целостность, и я это осуждаю самым решительным образом", - подчеркнул Хэммонд.

Министр добавил, что абсолютно неприемлемо для России применять силу для изменения границ.

"Мы не признаем прошлогодний так называемый референдум, которым президент Путин как фиговым листком прикрыл свои действия по захвату территории. Такое поведение угрожает международной безопасности, и имеет серьезные последствия для правового порядка, который защищает целостность и суверенитет всех государств", - отметил глава британского МИДа.