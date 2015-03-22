Командующий НАТО в Европе сообщил о патовой ситуации с поставками оружия Украине

Такое мнение Бридлав высказал сегодня в Брюсселе во время работы Брюссельского форума, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я не думаю, что любые инструменты США или другого государства должны быть убраны со стола. Мы видим, что против Украины используются дипломатические инструменты, информационные инструменты, военные инструменты и экономические. Мы на Западе должны рассматривать в ответ все наши инструменты. Может ли это привести к дестабилизации? Ответ - да. Также бездействие может быть дестабилизирующим ", - сказал он.

При этом генерал подчеркнул, что продолжается "активность всех этих четырех инструментов, включая военный".

Читайте такжеВ США сказали, когда дадут Украине оружие

"Я думаю, что другой вопрос, который должны рассматривать нации, - это бездействие и соответствующие действия", - сказал Бридлав.

Он также выразил обеспокоенность относительно невыполнения Россией и боевиками Минских договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

"Мы видим перебазирование вооружение, нам неизвестно, выведено ли оно с поля боя, но мы знаем, что его передислоцируют. Мы продолжаем видеть тревожные элементы в их обороне, управлении системами, новое оборудование перевозят через границу. Есть беспокойство относительно того, выполняются ли Минские договоренности", - добавил он.