ЕС "забыл" вписать в декларацию Рижского саммита отмену визового режима для Украины (документ)
Во время майского Саммита Восточного партнерства, который состоится в Риге, Евросоюз не предложит Украине и Грузии план отмены визового режима.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Радио Польша. Издание, в свою очередь, приводит проект декларации саммита.
В редакции проекта декларации, датированной 11 марта, ничего не говорится о европейской перспективе. Речь идет только о европейском выборе Украины, Грузии и Молдовы.
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Конкретные даты реализации безвизового режима также не называются. В проекте декларации указано, что прогресс зависит от проведенных реформ.
В проект декларации еще могут быть внесены поправки.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение относительно безвизового режима Украины с ЕС должно быть принято в мае, а ввести безвизовый режим с европейскими странами можно будет до конца 2015 года.