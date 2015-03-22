СБУ задержала военного-контрактника, который "сливал" боевикам информацию о силах АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что водитель одной из воинских частей, уроженец Новоазовска, 1992 г.н., был завербован представителем так называемого "министерства безопасности" террористической организации "ДНР" по прозвищу "Змей".

Военнослужащий по указанию боевика собирал во время патрульного дежурства сведения о силы АТО, дислоцированные в районе н.п. Широкиного Новоазовского района.

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Кроме того, информатор докладывал своему куратору о системе охраны админзданий правоохранительных органов, прокуратуры, собирал данные о содержании под стражей лиц, задержанных за участие в террористической деятельности.

В отношении предателя открыто уголовное производство.