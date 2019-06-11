В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении нового главы МИД Украины

Текстов проектов постановлений на сайте парламента еще нет.

В Верховной Раде зарегистрированы президентские проекты постановлений об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел (№ 10381) и о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел (№ 10382).

Текстов проектов постановлений на сайте ВР еще нет.

Читайте такжеЗеленский пос кандидатуру главы МИД Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что президент Владимир Зеленский снова подписал представление в ВР об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также подписал представление о назначении Пристайко на эту должность.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и освобождение их от должностей.