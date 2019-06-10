В АП после переговоров с международными партнерами сделают заявление по ситуации в Молдове

В Администрации президента Украины после проведения переговоров с международными партнерами сделают заявление по ситуации в Молдове.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По её словам, вопрос о ситуации в Молдове находится под контролем президента Владимира Зеленского.

«Сейчас проводятся определенные мероприятия, то есть, некоторые лица, пересекающие границу Украины на границе с Молдовой, проверяются тщательнее, особенно когда мы говорим о людях, которые имеют признаки радикальной настройки», - сообщила Мендель.

«Сейчас ведутся консультации, чтобы понять дальнейшие наши шаги», - добавила она.

Мендель напомнила о заявлении Министерства иностранных дел Украины, в котором говорилось, что Украина готова поддерживать Молдову, поскольку она является «очень ценным партнером». «Особенно когда речь идет о том, что у нас общие евроинтеграционные шаги», - сказала она.

«Я думаю, что в ближайшее время у нас будет заявление, но мы не хотели его делать раньше, чем дипломаты проведут все переговоры, особенно с международными партнерами и Евросоюзом», - отметила Мендель.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава правительства и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаную, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный пророссийской позицией Игорь Додон.

В КС Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Парламент принял декларацию «О захваченном государстве», в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В документе содержится требование отправить в отставку председателя Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ПРСМ и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

Ночью 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, МВД, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие госучреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от поста президента и назначил и.о. президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сейчас») - 26 мандатов.

Евросоюз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, отметили высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

В МИД Украины заявили, что «как государство-посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем». В МИД призвали ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан России на въезде в Молдову через территорию Украины.