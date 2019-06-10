Обеспокоены возможностью реализации российского сценария федерализации: в МИД отреагировали на ситуацию в Молдове

В МИД Украины с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в Молдове.

В Министерстве иностранных дел Украины с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове.

Об этом говорится в заявлении ведомства, переданном УНИАН.

«Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем», - отметили в МИД.

«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», - подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что важным для страны и ситуации в сфере безопасности в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.

«Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее», - подчеркнули в украинском МИД.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаную, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией Додон.

В КС Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В связи с этим парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ПРСМ и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

В ночь на 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил Игоря Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьер-министра Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, отметили в своем совместном заявлении верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

*** Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия Молдовы - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сейчас») - 26 мандатов.