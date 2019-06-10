У Зеленского объяснили его слова о "потере Россией контроля над наемниками"

У президента Украины не понимают, почему слова президента вызвали такой общественный интерес.

В Администрации президента Украины объяснили слова главы государства Владимира Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками" тем, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, в сообщении президента говорилось, что "Россия является страной-агрессором, которая контролирует вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса", и в связи с обострением конфликта Зеленский призвал уменьшить количество обстрелов на Донбассе.

При этом пресс-секретарь отметила, что "существует юридическая коллизия" относительно того, сколько участников представлено в Минском переговорном процессе, поскольку Россия настаивает, чтобы подконтрольные ей незаконные образования "ДНР" и "ЛНР" считались сторонами конфликта на Донбассе.

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"Украина отстаивает такую точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе существует только три стороны", - отметила Мендель и подчеркнула, что речь идет о России, Украины и ОБСЕ.

"Мы говорим о том, что нет так называемых руководителей "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель

Она уточнила, что Россия участвует в переговорах как страна-агрессор.

"Этим высказыванием президент еще раз подтвердил позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и приводит к конфликту на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые могли бы вызвать такой интерес к этой фразе", - добавила Мендель.

Как сообщал УНИАН, 7 июня президент Украины Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал глава государства.