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Зеленский записал обращение к украинцам из-за заседания КС по роспуску Рады (видео)

17:14, 10 июня 2019
Политика
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Зеленский придет на заседание КС / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 11 июня, примет участие в заседании Конституционного суда, который рассмотрит его указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента", - сообщил президент.

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По словам Зеленского, его пригласили на это заседание.

"Обязательно буду, мы уверены в нашей юридической позиции ... Заседание КСУ - в 10 утра", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

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Теги: #Рада#выборы#парламент#роспуск Рады#Владимир Зеленский