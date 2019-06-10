Зеленский записал обращение к украинцам из-за заседания КС по роспуску Рады (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 11 июня, примет участие в заседании Конституционного суда, который рассмотрит его указ о роспуске Верховной Рады.
Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента", - сообщил президент.
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По словам Зеленского, его пригласили на это заседание.
"Обязательно буду, мы уверены в нашей юридической позиции ... Заседание КСУ - в 10 утра", - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.