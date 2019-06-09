Партии Зеленского и Порошенко провели съезды и объявили списки на выборы (фоторепортаж)

В избирательный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова.

В Киеве сегодня, 9 июня, прошел съезд политической партии "Слуга народа".

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Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Открыл съезд лидер партии Дмитрий Разумков.

В первую десятку избирательного списка кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова.

Разумков - председатель партии "Слуга народа", спикер победителя выборов президента Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.

Стефанчук - юрист, советник президента Украины, представитель президента в Верховной Раде.

Венедиктова - советник президента Украины по судебной реформе.

Также в список вошли волонтер Давид Арахамия, председатель Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, глава правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко; руководитель digital-направления "Зе! Команды" Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба Александр Корниенко, эксперт ОО "Центр противодействия коррупции" Анастасия Красносельская, генеральный директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко и борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк.

Также сегодня на съезде партии "Европейская солидарность" было представлено первую десятку списка кандидатов в народные депутаты. Список возглавляет лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко. В первую десятку, в частности, вошли председатель Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, командующий Высокомобильных десантных войск ВС Украины Михаил Забродский, народный депутат Мустафа Джемилев и медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

В первую десятку также вошли председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 8 июня, на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую десятку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы. Список возглавит Святослав Вакарчук.

Также в субботу состоялся съезд партии «Объединение «Самопомич». Список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы от партии «Объединение «Самопомич» возглавил председатель партии, мэр Львова Андрей Садовый.

Досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля.