На съезде партии Вакарчука представили первую двадцатку

Также Святослав Вакарчук отметил, что в Верховную Раду под номером 30 будет баллотироваться известный шоумен Сергей Притула.

На съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.

Решение было принято на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве. Трансляция съезда проходила на странице партии в Facebook.

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бывшая заместитель министра экономики Юлия Клименко, директор СОО Ring Ukraine Кира Рудик, эксперт по связям с Верховной Радой Стратегической группы советников при Кабмине (SAGSUR) Ярослав Железняк, член правления организации "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова, юрист Олег Макаров, экс-председатель правления организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин; бывшая и.о. председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская, экс-заместитель главы Минздрава Ольга Стефанишина.

Во второй десятке списка партии "Голос": юрист Александр Курдыдык; экономист Владимир Цабаль; юрист Андрей Осачук; воин АТО, "киборг" Роман Костенко; экс-глава Украинской галицкой партии Роман Лозинский; эксперт в сфере образования Инна Совсун; юрист Леся Василенко; предприниматель, представитель Курултая Рустем Умеров; экономіст Алина Свидерская; воин АТО Андрей Шараскин.

Также лидер партии Вакарчук отметил, что шоумен Сергей Притула включен в избирательный список под номером 30, уточнив, что это было его пожелание.

Всего в избирательном списке "Голоса" 200 кандидатов. Список утвердили делегаты съезда.

Ранее УНИАН сообщал, что телеведущий и шоумен Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах от партии Святослава Вакарчука «Голос».