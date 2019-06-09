Партия "Слуга народа" представила первую двадцатку своих кандидатов (обновлено)

В список вошли, среди прочих, Давид Арахамия, Галина Янченко, Александр Ткаченко и Жан Беленюк.

В первую десятку списка партии "Слуга народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, юрист, представитель президента в Ради Руслан Стефанчук, а также юрист Ирина Венедиктова. В данный момент известна первая двадцатка кандидатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель предвыборного штаба и секретарь съезда партии Александр Корниенко.

Также в список вошли волонтер Давид Арахамия; председатель Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко; руководитель digital-направления "Зе! Команды" Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба Александр Корниенко, эксперт ОО "Центр противодействия коррупции" Анастасия Красносельская, генеральный директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко и борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", первая двадцатка партии выглядит так.

1. Разумков Дмитрий Александрович - председатель партии "Слуга народа".

2. Стефанчук Руслан Алексеевич - доктор юридических наук.

3. Венедиктова Ирина Валентиновна - доктор юридических наук.

4. Арахамия Давид Георгиевич - предприниматель, волонтер.

5. Янченко Галина Игоревна - эксперт по вопросам антикоррупционной политики.

6. Федоров Михаил Альбертович - руководитель digital-направления партии "Слуга народа".

7. Корниенко Александр Сергеевич - руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа".

8. Красносельская Анастасия Олеговна - эксперт по налоговому законодательству.

9. Ткаченко Александр Владиславович - медиаменеджер.

10. Беленюк Жан Венсанович - борец греко-римского стиля, чемпион мира.

11. Бабак Сергей Витальевич - эксперт по вопросам образования.

12. Криклий Владислав Артурович - кандидат экономических наук.

13. Шуляк Елена Алексеевна - эксперт в области девелопмента и строительства.

14. Наталуха Дмитрий Андреевич - общественный и политический деятель, правозащитник.

15. Ясько Елизавета Алексеевна - кинопродюсер.

16. Оржель Алексей Анатольевич - эксперт в области топливно-энергетического комплекса.

17. Герус Андрей Михайлович - эксперт по вопросам энергетики.

18. Радуцкий Михаил Борисович - эксперт в области медицины, врач.

19. Монастырский Денис Анатольевич - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем.

20. Гетманцев Даниил Александрович - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Ранее Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" рассчитывает получить большинство мест в новом составе парламента.