«Самопомощь» объявила первую 20-ку избирательного списка
Список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы от партии «Объединение «Самопомич» возглавил председатель партии, мэр Львова Андрей Садовый.
Как сообщает пресс-служба партии, избирательный список сегодня утвердили делегаты съезда «Самопомочи».
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Второй номер в списке «Самопомочи» - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.
Третье место в списке заняла Александра Дрик - одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.
Четвертая - известный харьковский волонтер и депутат облсовета Татьяна Бидняк.
Замыкает пятерку вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Номер 6 списка - ветеран АТО, предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин;
Номер 7 - председатель парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк;
Номер 8 - предприниматель, учредитель торговой марки «Моршинская» Николай Кмить;
Номер 9 - народный депутат от «Самопомочи» Татьяна Острикова;
Номер 10 - вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
Следующая десятка избирательного списка:
11. Игорь Косован, проповедник, пастор;
12. Роман Семенуха, народный депутат Украины;
13. Руслан Хомич, председатель Ассоциации фермеров Волыни;
14. Олег Лаврик, народный депутат Украины;
15 Мария Яковлева, генеральный директор ООО «Укрнафтагазэнерго»;
16. Андрей Дмитриев, херсонский предприниматель, депутат облсовета;
17. Вячеслав Кущинский, юрист, руководитель Полтавского отделения «Самопомочи»;
18. Любомир Зубач, народный депутат;
19. Юрий Акуленко, председатель фракции «Самопомич» в Днепровском городском совете;
20. Руслан Сидорович, народный депутат.
Всего в списке 106 кандидатов. Более 80% - это новые лица в украинском политикуме.
В пресс-службе напомнили, что избирательный список формировали из трех рабочих списков. Первый - список действующих народных депутатов, второй - лидеры партии в регионах, третий - лидеры общественных мнений и экспертной среды.