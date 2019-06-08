«Самопомощь» объявила первую 20-ку избирательного списка

Всего в списке 106 кандидатов, более 80% - новые лица в украинском политикуме, уверяют в партии.

Список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы от партии «Объединение «Самопомич» возглавил председатель партии, мэр Львова Андрей Садовый.

Как сообщает пресс-служба партии, избирательный список сегодня утвердили делегаты съезда «Самопомочи».

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Второй номер в списке «Самопомочи» - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.

Третье место в списке заняла Александра Дрик - одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.

Четвертая - известный харьковский волонтер и депутат облсовета Татьяна Бидняк.

Замыкает пятерку вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Номер 6 списка - ветеран АТО, предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин;

Номер 7 - председатель парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк;

Номер 8 - предприниматель, учредитель торговой марки «Моршинская» Николай Кмить;

Номер 9 - народный депутат от «Самопомочи» Татьяна Острикова;

Номер 10 - вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Следующая десятка избирательного списка:

11. Игорь Косован, проповедник, пастор;

12. Роман Семенуха, народный депутат Украины;

13. Руслан Хомич, председатель Ассоциации фермеров Волыни;

14. Олег Лаврик, народный депутат Украины;

15 Мария Яковлева, генеральный директор ООО «Укрнафтагазэнерго»;

16. Андрей Дмитриев, херсонский предприниматель, депутат облсовета;

17. Вячеслав Кущинский, юрист, руководитель Полтавского отделения «Самопомочи»;

18. Любомир Зубач, народный депутат;

19. Юрий Акуленко, председатель фракции «Самопомич» в Днепровском городском совете;

20. Руслан Сидорович, народный депутат.

Всего в списке 106 кандидатов. Более 80% - это новые лица в украинском политикуме.

В пресс-службе напомнили, что избирательный список формировали из трех рабочих списков. Первый - список действующих народных депутатов, второй - лидеры партии в регионах, третий - лидеры общественных мнений и экспертной среды.