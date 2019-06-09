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Москаль уходит из партии "БПП"

11:44, 09 июня 2019
Политика
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Глава Закарпатья прекращает членство в партии "БПП" / фото УНИАН

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что выходит из политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом сообщается на официальном сайте политика, где обнародовано соответствующее заявление Москаля в Центральную раду "БПП" от 7 мая.

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"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", а также сообщаю вам, что складываю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении Москаля.

Как сообщал УНИАН, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко" принял решение переименовать политическую силу в партию "Европейская солидарность".

23 апреля на официальном сайте Москаля было обнародовано его заявление об увольнении по собственному желанию с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации, которую он подал на то время президенту Петру Порошенко.

При президентстве Порошенко Москаль занимал должность сначала председателя Луганской областной военно-гражданской администрации (с 5 марта 2015 года), с 15 июля 2015 года - главы Закарпатской ОГА.

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Теги: #БПП#Москаль