Москаль уходит из партии "БПП"

Также глава Закарпатской ОГА, который подал заявление об отставке, заявил, что слагает полномочия председателя Закарпатской территориальной организации партии "БПП".

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что выходит из политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом сообщается на официальном сайте политика, где обнародовано соответствующее заявление Москаля в Центральную раду "БПП" от 7 мая.

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"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", а также сообщаю вам, что складываю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в заявлении Москаля.

Как сообщал УНИАН, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко" принял решение переименовать политическую силу в партию "Европейская солидарность".

23 апреля на официальном сайте Москаля было обнародовано его заявление об увольнении по собственному желанию с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации, которую он подал на то время президенту Петру Порошенко.

При президентстве Порошенко Москаль занимал должность сначала председателя Луганской областной военно-гражданской администрации (с 5 марта 2015 года), с 15 июля 2015 года - главы Закарпатской ОГА.