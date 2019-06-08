Межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши создала комитет по вопросам безопасности

Межпарламентская ассамблея Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша (МПА) создала комитет по вопросам безопасности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на брифинге вместе с председателем Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом и маршаклом Сената Польши Станиславом Карчевским.

Совместный брифинг состоялся в рамках Х сессии МПА «Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе», которая проходит 7-8 июня 2019 года в Киеве.

Председатель Верховной Рады сообщил, что на сессии МПА было объявлено о создании дополнительного, четвертого, комитета в структуре Межпарламентской ассамблеи Литва-Польша-Украина - комитета по вопросам безопасности.

«Мы согласовали, что координация наших действий по вопросам безопасности важна и актуальна, поскольку гибридные вызовы, стоящие перед нашими странами в обороне от российской агрессии, похожие и общие: в частности, это информационная безопасность, это кибербезопасность, энергетическая безопасность, гуманитарная безопасность», - сказал он.

Парубий подчеркнул, что безопасность в современном мире - это не только оружие и танки - это очень широкий спектр вопросов.

«Поэтому мы стали инициаторами подписания заявления от парламентов стран нашего региона против «Северного потока-2», - напомнил он.

Председатель Верховной Рады также отметил, что на этой сессии был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии 2025 и 2027 - стратегии плана Украины на пути к ЕС.

Спикер пояснил, что это годы председательства Польши и Литвы в Совете ЕС в 2025 и 2027 годах.

«Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС», - отметил Парубий и подчеркнул, что необходимо начать подготовку к этому уже сейчас на основе Стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литовской Республики «Украина-2027».

Спикер отметил, что на этой сессии МПА было также принято решение об увеличении числа парламентариев от каждой страны до 12 депутатов.

От имени парламентов трех стран также была подчеркнута необходимость продления и увеличения санкций против РФ и солидарности в евроинтеграционном направлении развития Украины.

В свою очередь Пранцкетис напомнил, что два дня назад Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом депортации крымских татар в 1944 году и вручил Парубию текст документа. Пранцкетис подчеркнул, что это является продолжением последовательной политики поддержки Украины Литовской Республикой и важным заявлением в контексте российской агрессии.

В свою очередь Карчевский отметил, что в этом году Польша празднует 20-летие членства в НАТО, также 15-летие членства в ЕС.

В этом контексте он заявил о полной готовности делиться с Украиной опытом, связанным с вступлением в эти организации, а также поблагодарил Украину и Литву за совместную декларацию и критическую оценку «Северного потока-2».