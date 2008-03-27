Станик возвращается в Конституционный Суд

Верховный Суд Украины восстановил Сюзанну СТАНИК в должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как сообщили УНИАН в Верховном Суде, 25 марта была провозглашена резолютивная часть решения ВСУ, которой окончательно решен вопрос о восстановлении С.СТАНИК в должности судьи КС.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Также, как стало известно УНИАН, в Конституционном Суде уже издано соответствующее распоряжение о восстановлении С.СТАНИК в должности на основании данного решения ВСУ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 1 мая 2007 года освободил С.СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги. С.СТАНИК оспаривала это решение в судебном порядке.