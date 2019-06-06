Сенатор Портман после визита в Киев: украинцы готовы писать новую главу своей истории

В конце мая сопредседатель Сенатского украинского кокуса, сенатор-республиканец Роберт Портман посетил Украину.

США должны продолжать быть хорошим другом и союзником Украины.

Об этом сопредседатель Сенатского украинского кокуса, сенатор-республиканец Роберт Портман заявил в Сенате по результатам своего визита в Украину, сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

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Портман отметил, что украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан, а США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути Украины.

Сенатор также отметил, что был удивлен общением с новым руководством Украины, в частности президентом Владимиром Зеленским, а также начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.

«Мы обсудили российскую агрессию в Крыму и на Донбассе. Мы поговорили о российской пропаганде на восточной границе и проблеме глушения сигналов украинского телевидения для жителей Донецкого региона. Мы обсудили несколько идей, как можно противостоять такой пропаганде, глушению и дезинформации, и я уже держу контакт с Государственным департаментом по этим идеям», - заявил Портман.

Он также сообщил, что обсуждал с украинскими чиновниками вопрос освобождения из российского плена 24 украинских моряков.

«Я заверил президента Зеленского, что буду делать здесь, в США все возможное, чтобы держать этот вопрос в фокусе внимания, пока он не будет решен", - заявил сенатор.

Портман пообещал продолжать поддержку Сената США за самоопределение Украины, демократию и свободу от российской агрессии, помогать в преодолении коррупции и реализации структурных реформ в экономике и военной сфере.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский и Портман обсудили, в частности, вопрос выборов в Верховную Раду и необходимость дальнейшего давления на Россию с целью выполнения Минских соглашений.