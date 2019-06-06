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Попросил у США новые вооружения: американский сенатор рассказал об откровенном разговоре с Зеленским

09:39, 06 июня 2019
Политика
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Зеленский провел встречу с Портманом в Киеве / Фото: АП

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.

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Об этом сообщает C-SPAN. Уточняется, что сенатор приехал на встречу в Киев, где он встретился с Зеленским и они «откровенно поговорили».

По словам Портмана, Зеленский признался, что украинская армии храбрая, но нуждается в новом вооружении. Также он добавил, что они с президентом Украины поговорили о российской пропаганде вдоль восточной границы.

Сенатор признался, что Зеленский ему понравился и он даже «впечатлен от встречи» с ним.

"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - добавил Портман.

Как сообщал УНИАН, американский сенатор по итогам встречи с Зеленским в Киеве пообещал Украине дальнейшую поддержку

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Теги: #сенатор#Владимир Зеленский