Мороз в День смеха собирается блокировать Балогу

Совместная антинатовская акция левых сил начнется 31 марта в 12.00 часов на Майдане Незалежности и может носить бессрочный характер, в случае принятия бухарестским саммитом решения о присоединении Украины к Плану действий для членства в НАТО.

Об этом сообщил заведующий отделом теоретической, идеологической и массово-политической работы политсовета Социалистической партии Украины Михаил КОРОПАТНИК.

На сайте СПУ сообщается о том, что 1 апреля состоится блокирование Секретариата Президента. Цель акции - поддержка нейтрального внеблокового статуса Украины и “напоминание Президенту США, что его страна является одним из гарантов неядерного статуса Украины” (как известно, в этот день Президент США Джордж БУШ планирует посетить Украину -УНИАН).

31 марта на Крещатике планируют установить палаточный городок.