Нардеп: Ни одна власть не готова к принятию специального закона об оппозиции

«С 2006 года аналогичные законопроекты выдвигались представителями тех фракций, которые сегодня находятся при власти и являются членами коалиции. Поэтому сегодня будет очень важный экзамен для парламентского большинства, который покажет, насколько они готовы к появлению оппозиции в стране, которая будет иметь право реального контроля за действиями власти», - заявил Валерий Писаренко.

Он также рассказал о механизмах контроля, заложенные в проекте закона об оппозиции.

«Это и представительство в руководстве комитетов, это и представительство в руководстве Счетной Палаты, чтобы видеть, куда власть тратит бюджетные средства. Также это распределение контрольных функций как внутри парламента, так и вне его - в бюджетной, правоохранительной, антикоррупционной сферах. Это очень важно. Все это выписано в отдельном законе - чтобы оппозиция не шла на переговоры с властями для получения функций контроля», - подчеркнул народный депутат.

И добавил, что единственная проблема на пути принятия законопроекта «Об оппозиции» в том, что власть всегда не готова к существованию сильной оппозиции.