В АП рассказали, как прошла встреча Зеленского в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии

Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского Совета.

Сегодня в рамках рабочего визита в учреждения Европейского Союза и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, во время встречи Домбровскис подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной.

Зеленский, со своей стороны, заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в частности, и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

В связи с этим европейской стороне было сообщено о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с Фондом.

Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского Совета.