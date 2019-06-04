Зеленский о "ПриватБанке": игры экс-владельцев меня не интересуют, я не собираюсь быть на их стороне

Зеленский заявил, что будет защищать интересы государства и граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в деле «Приватбанка» намерен защищать интересы государства и граждан Украины.

Об этом глава государства заявил во время встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», – сказал Зеленский.

«Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне»,- заявил @ZelenskyyUA на встрече с Еврокомиссаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) June 4, 2019

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка являлись бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «Приватбанка», а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, что стало основой для конвертации обязательств перед ними в акции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «Приватбанка».