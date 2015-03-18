Россия развернула военные учения от Балтики до Сахалина

"В море корабли Балтийского флота, объединились в несколько тактических групп, и находятся в готовности выполнить задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели", - сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту, передает Би-би-си.

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Учения проходят и на Тихоокеанском побережье России. Мотострелки на Сахалине подняты по тревоге, при поддержке армейской авиации они отработают противодесантную оборону побережья, сообщило управление пресс-службы и информации минобороны.

В понедельник внеплановая проверка боеготовности началась на Северном флоте.

В Евросоюзе активизацию российской армии и флота воспринимают как попытку продемонстрировать силу. Премьер-министр Польши Ева Копач назвала российские военные маневры попыткой повлиять на решение Европейского совета о продлении или ужесточении санкций против России.