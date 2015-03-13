Стець опроверг информацию о назначении редактором в "Интер" "прокремлевского" журналиста РФ
16:02, 13 марта 2015Политика
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Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что информацию о назначении Леонида Муравьева выпускающим редактором «Подробностей» не соответствует действительности.
Информация не соответствует действительности, заявил Стець / УНИАН
Об этом он написал в Facebook.
«Разговаривал с руководством НиСа (информационная служба Интера). Информация о назначении выпускающим редактором «Подробностей» или «Подробностей недели» российского журналиста Леонида Муравьева не соответствует действительности», - написал Стець.
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Ранее в СМИ появилась информация, что новым выпускающим «Подробностей» или «Подробностей недели» станет российский журналист Леонид Муравьев. Журналист, который ранее работал корреспондентом 5-го канала (Санкт-Петербург) освещал события в так называемых «ДНР» и «ЛНР» с точки зрения российской пропаганды.
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